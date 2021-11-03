Православная книга "365 молитв на каждый день" порадует тех, кто хочет открыть для себя удивительный мир православной молитвы.
Читатель найдет здесь ее древние и современные, известные и редкие образцы, прошения старцев, а также духовные стихи. 365 текстов, вошедших в сборник, представлены в гармоничном сочетании с художественными фотографиями.
Для удобства пользования книгой молитвы разнесены в ней по 20 разделам: молитвы обращенный к Господу Богу, к Божией Материм, к почитаемым святым, ангельским силам и Животворящему Кресту Господню. Верующий человек начинает и заканчивает каждый день с молитвы. Так построен и сборник "365 молитв на каждый день": открывает его раздел "К Тебе утреннюю", а завершает ряд избранных вечерних молитв, озаглавленный "День прешед, благодарю Тя".
Молитвы сопровождающие нас в пути, в делах, в повседневных заботах и различных житейских обстоятельствах.
Православный верующий стремится следовать воле Божьей всегда - как в быту, так и принимая важные жизненные решения, за помощью в трудных случаях, при болезнях, несчастьях и испытаниях мы обязательно прибегаем к небесным покровителях, Богу и Пресвятой Богородице.
Книга "365 молитв на каждый день" найдет путь к сердцу каждого читателя и будет с вами каждый день.
Книга выполнена в твердом переплете с золотым обрезом и подобранными цветными иллюстрациями. Книга будет прекрасным подарком и хорошим дополнением к молитвослову.
Вероника –
Приобрел книгу «365 молитв на каждый день». Отличное издание, хорошо оформленное. Приятная гладкая бумага, золотой обрез, много картинок, и при этом в книге собрана очень полезная информация. Продавец сообщил, что эта книга — часть издательской серии, стоит посмотреть и другие книги, входящие в нее.
Екатерина –
Книга очень хорошо оформлена, красивый переплет с золотым тиснением, много цветных иллюстраций, которые приятно рассматривать. Я покупала ее на подарок, считаю, что сделала отличный выбор!
Светлана –
Очень полезная книга для православного верующего, в ней можно найти все молитвы, которые принято совершать в различных жизненных ситуациях. Иногда мы просто не знаем, к какому святому обратиться за помощью, а книга «365 молитв на каждый день» помогает нам в этом.