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Подарочная книга А.С. Пушкин "И сердце вновь горит и любит"
Подарочная книга А.С. Пушкин "И сердце вновь горит и любит"
-20%
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
365 молитв на каждый день
Православная книга "365 молитв на каждый день" страницы
Православная книга "365 молитв на каждый день" страницы
Православная книга "365 молитв на каждый день" страницы
Православная книга "365 молитв на каждый день" страницы
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Православная книга “365 молитв на каждый день”

(3 отзыва клиентов)

2000  руб.

Православная книга “365 молитв на каждый день” – это сборник молитв, сопровождающий нас в пути, в делах, в повседневных заботах и различных житейских обстоятельствах. Для удобства пользования книгой, молитвы разнесены в ней по 20 разделам: молитвы обращенный к Господу Богу, к Божией Материм, к почитаемым святым, ангельским силам и Животворящему Кресту Господню.

Вес850 g
Габариты175 × 120 × 48 mm
Издательство

РООССА

Автор

Возрастная категория

6+

Тип бумаги

Для кого

,

Переплёт

Направление

,

Тематика

Обрез

ISBN

Количество страниц

608

ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

71 в наличии

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Описание

Православная книга "365 молитв на каждый день" порадует тех, кто хочет открыть для себя удивительный мир православной молитвы.
Читатель найдет здесь ее древние и современные, известные и редкие образцы, прошения старцев, а также духовные стихи. 365 текстов, вошедших в сборник, представлены в гармоничном сочетании с художественными фотографиями.

Для удобства пользования книгой молитвы разнесены в ней по 20 разделам: молитвы обращенный к Господу Богу, к Божией Материм, к почитаемым святым, ангельским силам и Животворящему Кресту Господню. Верующий человек начинает и заканчивает каждый день с молитвы. Так построен и сборник "365 молитв на каждый день": открывает его раздел "К Тебе утреннюю", а завершает ряд избранных вечерних молитв, озаглавленный "День прешед, благодарю Тя".

Молитвы сопровождающие нас в пути, в делах, в повседневных заботах и различных житейских обстоятельствах.
Православный верующий стремится следовать воле Божьей всегда - как в быту, так и принимая важные жизненные решения, за помощью в трудных случаях, при болезнях, несчастьях и испытаниях мы обязательно прибегаем к небесным покровителях, Богу и Пресвятой Богородице.

Книга "365 молитв на каждый день" найдет путь к сердцу каждого читателя и будет с вами каждый день.
Книга выполнена в твердом переплете с золотым обрезом и подобранными цветными иллюстрациями. Книга будет прекрасным подарком и хорошим дополнением к молитвослову.

Отзывы (3)

3 отзыва на Православная книга “365 молитв на каждый день”

  1. Вероника

    Приобрел книгу «365 молитв на каждый день». Отличное издание, хорошо оформленное. Приятная гладкая бумага, золотой обрез, много картинок, и при этом в книге собрана очень полезная информация.​ Продавец сообщил, что эта книга —​ часть издательской серии, стоит​ посмотреть и другие книги, входящие в нее.

  2. Екатерина

    Книга очень хорошо оформлена, красивый переплет с золотым тиснением, много цветных иллюстраций, которые приятно рассматривать. Я покупала ее на подарок, считаю, что сделала отличный выбор!

  3. Светлана

    Очень полезная книга для православного верующего, в ней можно найти все молитвы, которые принято совершать в различных​ жизненных ситуациях. Иногда мы просто не знаем, к какому святому обратиться за помощью, а книга «365 молитв на каждый день» помогает нам в этом.

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Артикул: 2131 Категории: , ,
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