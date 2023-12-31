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"Библия. 2000 лет в мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете
"Библия. 2000 лет в мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Библия. 2000 лет в мировом изобразительном искусстве” в кожаном переплете
10000  руб.
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"Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете
"Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве” в кожаном переплете
10000  руб.
Купить подарочную книгу "Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете, качественное издание, быстрая доставка по России.
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"Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве" в кожаном переплете
"Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве” в кожаном переплете
10000  руб.
Купить подарочную книгу "Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве" в кожаном переплете, качественное издание, быстрая доставка по России.
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Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в кожаном переплете
Православная книга "Библия" в кожаном переплете
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Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в кожаном переплете
9500  руб.
Купить книгу Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, качественное издание, быстрая доставка по России.
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В.И. Даль "Толковый словарь русского языка" в кожаном переплете РООССА
В.И. Даль "Толковый словарь русского языка" иллюстрированное издание в кожаном переплете
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В.И. Даль “Толковый словарь русского языка” иллюстрированное издание в кожаном переплете
13950  руб.
“Толковый словарь русского языка” В.И.Даля – национальная гордость России, подлинный шедевр русской словесности. Здесь представлены около 200 тысяч слов и
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Золотой фонд мировой классики в кожаном переплете 61 том
Золотой фонд мировой классики в кожаном переплете 61 том
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Золотой фонд мировой классики в кожаном переплете 61 том
610000  руб.
Купить коллекцию книг "Золотой фонд мировой классики" в кожаном переплете 61 том, качественное издание, быстрая доставка по России.
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И.А. Крылов "Вам басни сей урок" в кожаном переплете
И.А. Крылов "Вам басни сей урок" в кожаном переплете
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И.А. Крылов “Вам басни сей урок” в кожаном переплете
7500  руб.
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Книга "Непобедимый праведный воин Федор Ушаков" В.Д. Овчинников
Книга "Непобедимый праведный воин Федор Ушаков" В.Д. Овчинников
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Книга “Непобедимый праведный воин Федор Ушаков” В.Д. Овчинников
4950  руб.
Купить книгу издательства РООССА Непобедимый праведный воин Федор Ушаков, качественное издание, быстрая доставка по России.
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Книга "Православный молитвослов"
Книга "Православный молитвослов"
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Книга “Православный молитвослов”
1995  руб.
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Книга "Православный молитвослов" в кожаном переплете
Подарочная книга Омар Хайям "Рубайят" в кожаном переплете
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Книга “Православный молитвослов” в кожаном переплете
7500  руб.
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Книга "Шедевры великих музеев"
Книга "Шедевры великих музеев"
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Книга “Шедевры великих музеев”
1950  руб.
Купить книгу издательства РООССА Книга-альбом "Шедевры великих музеев", качественное издание, быстрая доставка по России.
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А.С. Пушкин "И сердце вновь горит и любит" в кожаном переплете
А.С. Пушкин "И сердце вновь горит и любит" в кожаном переплете
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Книга А.С. Пушкин “И сердце вновь горит и любит” в кожаном переплете
7500  руб.
Купить книгу издательства РООССА А.С. Пушкин "И сердце вновь горит и любит" в кожаном переплете, качественное издание, быстрая доставка по России.
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Подарочные книги, Детские книги, Классическая литература

В интернет-магазине издательства РООССА представлены подарочные книги о биографии знаменитых людей, историческая литература, произведения о живописи, искусстве, охоте, а так же православные книги: Библия, Евангелие, Молитвослов, о великих православных святых, шедеврах иконописи, об истории христианства.

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Особенности и преимущества

Большое внимание уделяется и внешнему оформлению: подарочные издания книг выполнены в кожаном или эксклюзивном переплете, удобные глянцевые страницы, иллюстрации и фото.
Легко сделать выбор, если обратиться к каталогу в интернет-магазине roossa.ru. В поиск можно ввести название или имя автора, ознакомиться с новинками.
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