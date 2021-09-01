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"Библия. 2000 лет в мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Библия. 2000 лет в мировом изобразительном искусстве” в кожаном переплете
14000  руб.
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-15%
"Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве” в кожаном переплете
14000  руб.
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3D книга-раскраска с дополненной реальностью "Волшебные времена"
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“Волшебные времена” 3D книга-раскраска для детей с дополненной реальностью
550  руб.
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"Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве" в кожаном переплете
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“Евангелие. 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве” в кожаном переплете
14000  руб.
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Сборник рецептов для детей "Мамочка приготовь мне"
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“Мамочка, приготовь мне!” – сборник кулинарных рецептов блюд для детей
350  руб.
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Комплект книг для развития детей "Пишем Буквы", "Пишем Цифры"
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“Пишем Буквы” + “Пишем Цифры” – Комплект книг для обучения детей
900  руб.
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Любимые русские сказки для малышей
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3D книга “Любимые русские сказки для малышей” с аудио сказками
750  руб.
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3D книга "Правила дорожного движения для детей и взрослых" с дополненной реальностью
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3D книга “Правила дорожного движения для детей и взрослых” дополненная реальность
795  руб.
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3D книга-раскраска "Говорящая азбука с необыкновенными картинками" с дополненной реальностью
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3D книга для детей “Говорящая азбука с необыкновенными картинками”
550  руб.
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3D книга для детей "Необыкновенная книга об удивительных животных" с дополненной реальностью
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3D книга для детей “Необыкновенная книга об удивительных животных”
795  руб.
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3D книга для детей "Сказки от ведуньи, от лесной колдуньи. Осторожно: Баба-яга!"
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3D книга для детей “Сказки от ведуньи, от лесной колдуньи. Осторожно: Баба-яга!”
795  руб.
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3D книга для детей "Спорт в волшебных картинках" с дополненной реальностью
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3D книга для детей “Спорт в волшебных картинках” с дополненной реальностью
450  руб.
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Описание раздела - Каталог книг

Книги всегда будут интересны и востребованы людьми.

В каталоге на официальном сайте roossa.ru издательства РООССА, можете выбрать и заказать лучшие книги на ваш выбор c доставкой по всему миру.

Уникальные в своем исполнении книги для подарка, выполненные в твердом или кожаном переплете.

Здесь можно увидеть настоящие произведения искусства, представленные исторической литературой и биографией известных личностей.

Имеются и востребованы собрания, касающиеся искусства и живописи.

Отдельную нишу составляет православная литература: Библия, Евангелие, Молитвослов и другие книжные издания, передающие уникальную историю православия.

Представлены сборники книг лучших произведений известных классической русской и зарубежной литературы таких авторов, как: Александр Пушкин, Михаил Лермонтова, Иван Крылов, Александр Блок, Сергей Есенин, Уильям Шекспир, Омар Хайям.

Открывающийся выбор в каталоге удивляет и захватывает одновременно. Теперь не возникают сложности с подбором книг.

Особое внимание стоит обратить на исторические книги, которые привлекают  своим внешним оформлением. Из основных преимуществ:

  • наличие эксклюзивных или дорогих кожаных переплетов;
  • глянцевая бумага;
  • красивые и  подобранные со смыслом иллюстрации.

В каталоге регулярно появляются новинки, познакомиться с которыми, а также подобрать интересующую книгу несложно, через удобную форму поиска. К каждой книге  прилагается детальное описание с основными параметрами, стоимостью и характеристиками.

Большим спросом пользуются подарочные издания. Излагающие исторические интересные моменты, они демонстрируют предельно простой и понятный язык. Перечитывая такие произведения, человек раскрывает для себя новые сведения из истории страны и мира в целом.

И сегодня распространено мнение, что именно исторические факты являются скучными и некому не нужными. Но все изменилось с появлением хороших книжных изданий. Они читаются на одном дыхании и увлекают интересными событиями.

Приятный момент заключается в доступных ценах даже на эксклюзивные книги.

Для маленьких читателей подобраны интересные книги, от которых ребенок будет в восторге:

  • Сказки, стихи, истории
  • Энциклопедии
  • Книги про животных
  • Раскраски
  • 3D книги с дополненной реальностью и оживающими персонажами

Кроме этого, наши мягкие говорящие игрушки, станут хорошим подарком детям, которые расскажут сказку и споют песни.

А книги, для развития детей, научат новому и интересному.

Издательство РООССА в своей деятельности ориентируется на спрос в обществе. Современный читатель сильно отошел от развлекательной банальной литературы, его требования существенно выросли.

Сегодня покупка книг в качестве презента является выгодным вложением. Такие презенты практичные и познавательные, они ценятся многими людьми. Нередки случаи, что многие произведения покупаются из чистого интереса, но впоследствии многократно перечитываются и закладывают основу многим домашним библиотекам, хранящимся и передающимся по наследству.