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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА РООССА

Даже в век развития высоких технологий книга по-прежнему остается одним из лучших подарков. Электронная книга никогда не сравнится с печатным изданием: шелест станиц доставляет его обладателю ни с чем не сравнимое удовольствие. Подарочные книги – это лучший способ порадовать близких людей, который сочетает в себе эстетическое наслаждение, практичность и индивидуальный подход. Такой знак внимания не только будет полезным, но и продемонстрирует хороший вкус человека, который его преподнес. Издательство РООССА предлагает широкий ассортимент книг: от недорогих изданий до эксклюзивных экземпляров в кожаном переплете. Для удобства поиска вся продукция в каталоге распределена по тематическим категориям. Здесь вы найдете лучшие произведения мировой и русской литературы, детские книги, полюбившиеся миллионам читателей. Эксклюзивные подарочные издания от издательства РООССА – это настоящие произведения искусства. Они станут стильным и оригинальным подарком, который займет почетное место в вашей домашней библиотеке.

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Книга “Непобедимый праведный воин Федор Ушаков” В.Д. Овчинников

4950  руб.
Купить книгу издательства РООССА Непобедимый праведный воин Федор Ушаков, качественное издание, быстрая доставка по России.
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Книга “Энциклопедия великих историй любви”

750  руб.
Купить книгу издательства РООССА Подарочное издание книги "Энциклопедия великих историй любви", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Книга “Энциклопедия мифов и легенд”

750  руб.
Купить книгу издательства РООССА Подарочное издание книги "Энциклопедия мифов и легенд", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Книга “Энциклопедия тайн истории”

750  руб.
Купить книгу издательства РООССА Подарочное издание книги "Энциклопедия тайн истории", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Н.И. Костомаров “Русская история в жизнеописаниях ее главных деятелей” в кожаном переплете

13950  руб.
Книга “Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей” – классический труд одного из основоположников русской исторической мысли Н.И. Костомарова. Николай
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Н.М. Карамзин “История государства Российского” в кожаном переплете

13950  руб.
Н.М. Карамзин “История государства Российского”- историческая книга. Карамзин есть первый наш историк и последний летописец… – такое определение дал А.
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Подарочная книга “Золотая книга русской культуры” в кожаном переплете

12750  руб.
Купить подарочное издание книги "Золотая книга русской культуры", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Подарочная книга “Золотая энциклопедия мудрости”

1990  руб.
Купить книгу издательства РООССА Подарочная книга "Золотая энциклопедия мудрости", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Издательство РООССА представляет лучшие книги мира. Мы занимаемся реализацией книг высокого качества и уникальных изданий с 1998 года. Издательство высоко ценит продвижение полезной и нужной литературы, которая станет незаменимой в воспитательно-образовательных программах для подрастающего поколения. РООССА – постоянный участник различных благотворительных акций, компания принимает участие в пополнении библиотечных фондов школ, дошкольных учреждений, поддерживает детские спортивные организации. Если вам нужен отличный подарок, или вы решили пополнить свою библиотеку эксклюзивным экземпляром – подарочные издания книг в кожаном переплете от издательства РООССА с изящным тиснением вас обязательно заинтересуют! Издания ручной работы поражают своей красотой и индивидуальностью даже искушенных ценителей. Мы предлагаем приобрести в роскошно оформленных футлярах. Каждое из них отличается безупречным качеством, а орнаменты и рисунки в книгах достойно украшают текст. Каждому покупателю мы обеспечиваем высокий уровень сервиса и предлагаем удобную доставку.

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3D книга “Правила дорожного движения для детей и взрослых” с дополненной реальностью

650  руб.
Купить книгу издательства РООССА Детская книга с дополненной реальностью "Правила дорожного движения для детей и взрослых", качественное издание, быстрая доставка по России.
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3D книга для детей “Необыкновенная книга об удивительных животных” с дополненной реальностью

650  руб.

Купить книгу издательства РООССА Необыкновенная книга об удивительных животных - детская развивающая книга с дополненной реальностью, качественное издание, быстрая доставка по России.

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3D книга для детей “Сказки от ведуньи, от лесной колдуньи. Осторожно: Баба-яга!”

725  руб.
Купить книгу издательства РООССА Сказки от ведуньи, от лесной колдуньи. Осторожно: Баба-яга!, А. Афанасьев, А. Толстой, качественное издание, быстрая доставка по России.
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3D книга для детей “Спорт в волшебных картинках” с дополненной реальностью

300  руб.
Купить книгу издательства РООССА Спорт в волшебных картинках - книга с дополненной реальностью, качественное издание, быстрая доставка по России.
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3D книга раскраска для детей “Говорящая азбука с необыкновенными картинками” с дополненной реальностью

450  руб.
Купить книгу издательства РООССА Говорящая азбука с необыкновенными картинками - книга-раскраска с дополненной реальностью, качественное издание, быстрая доставка по России.
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3D Книга-раскраска для детей “Школа английского языка” с дополненной реальностью

500  руб.
Купить книгу издательства РООССА Книга-раскраска с дополненной реальностью "Школа английского языка 3D" для детей, качественное издание, быстрая доставка по России.
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3D книга-раскраска с дополненной реальностью “Удивительные динозаврики”

450  руб.
Купить книгу издательства РООССА Детская книга-раскраска с дополненной реальностью "Удивительные динозаврики", качественное издание, быстрая доставка по России.
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Преимущества приобретения эксклюзивных книг в издательстве РООССА:

  • Мы предлагаем уникальные книги собственного производства;
  • У нас вы можете купить подарочные книги, как в единичном экземпляре, так и оптовой партией;
  • Быстрое оформление заказа и скорая доставка к клиентам;
  • У нас вы найдете литературу на любой вкус и бюджет;
  • В нашем интернет-магазине проводятся различные акции, делающие книги еще более доступными.
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